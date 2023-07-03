Kırkpınar Yağlı Güreşleri için son hazırlıklar yapılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda son hazırlıklar yapılıyor.

"Yağlı güreşin olimpiyatı" olarak nitelendirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz tarihlerinde Edirne Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Belediye ekipleri, Tunca Nehri'nin ada olarak çevrelediği Sarayiçi mevkisinde bulunan er meydanı ve çevresinde temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Pehlivanların karşılaşacağı çayır güreş için uygun hale getirilirken tribünler de seyirciler için hazırlandı.

Kırkpınar Sarayiçi Er Meydanı Tesis Sorumlusu Ahmet Kıyı, AA muhabirine Kırkpınar'a hazır olduklarını söyledi. Yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Kıyı, sorunsuz bir organizasyon için tüm tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Çalışmalara aylar öncesinden başladıklarını belirten Kıyı, "662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için belediye ekipleri tüm hazırlıklarını gerçekleştirdi. Çayırımız ve tribünler hazırlandı. Her noktada gerekli temizlikler yapıldı. Yine stat çevresinde de düzenlemeler gerçekleştirildi. Tüm güreşseverleri er meydanına bekliyoruz." dedi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.