Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ mensubu tutuklandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ mensubu tutuklandı.

Güvenlik güçlerince, 5 gün önce İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alınan ve terör örgütü mensubu oldukları belirtilen M.K. ve A.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Edirne Adliyesi'ne getirilen 2 FETÖ mensubu, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.