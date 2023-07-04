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Kırkpınar'ın yeni formatı seyir zevkini artıracak

AA

Kırkpınar'ın yeni formatı seyir zevkini artıracak

EDİRNE (AA) - SALİH BARAN - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde format değişikliğine gidiliyor.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7 Temmuz Cuma günü başlayacak.

Asırlık ata sporunda lig usulünde elde edilecek başarının kriter alınacağı kural değişikliğiyle gelecek yıl Sarayiçi Er Meydanı'nda daha az sayıda pehlivan güreş tutacak.

Bu kabuk değişimi güreş seyir zevkini daha da artıracak.

Her pehlivanın rüyasını süsleyen "Kırkpınar'a katılım" arzusu bir anlamda "her zembilini kapanın" gelebildiği şeklinde adlandırılan bu durum gelecek yıl itibarıyla değişiyor.

Çok sayıda pehlivan katılımı çayırda hem izleyen hem de güreşenler için çeşitli olumsuzluklar doğuruyor.


- Katılımda kural değişikliği seneye uygulanacak


Bu yıl başlanan yağlı güreş liginde 7 etap yapılacak lig güreşlerinde en iyi puanı alan 24 pehlivan gelecek yıl direkt Kırkpınar baş boyunda güreşecek ayrıca Kırkpınar öncesi yapılacak ön elemeyi geçen 8 pehlivan Kırkpınar'a katılım hakkı kazanacak. Böylece baş boyunda 32 pehlivan güreşebilecek. Bu durum diğer boylarda da gerçekleşecek, diğer boylarda 64 pehlivan güreş tutabilecek.

Pehlivanın azlığı güreş otoriterlerinin geleneğe aykırı bularak eleştirdiği puanlama usulünün kaldırılmasına da imkan tanıyacak.

Pehlivan sayısının çokluğu nedeniyle Kırkpınar'da "altın puan" da denilen sistem uygulanıyor.

Eşleşen pehlivanların 40 dakika güreşip, yenişme olmaması halinde hiç ara vermeden altın puana geçiliyor ve ilk puanı alan galip sayılıyor.

Bu durum özellikle büyük boy pehlivanların güreşinde seyir zevkini düşürüyor. Bir yıllık emeğinin karşılığını almak isteyen pehlivanların büyük çoğunluğu 40 dakikayı daha az bir aktiflikle güreşi altın puan bölümüne taşıyıp, puan alarak galip olma stratejisi üzerine kuruyor.


- Ligde puan durumu

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk etabı 20-21 Mayıs'ta Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri ile başladı. Lig, 10-11 Haziran'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark Yağlı Güreşleri, 24-25 Haziran'da Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri ile devam etti.

Kırkpınar'ın ardından puanlarını yükseltmek isteyen pehlivanlar 22-23 Temmuz'da Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri, 5-6 Ağustos'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. Softaoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, 19-20 Ağustos'ta Yunus Emre Belediyesi 8. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri, 2-3 Eylül'de 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne katılacak.

Ligin 3 haftalık puanlama durumunda başpehlivanlık kategorisinde ilk 24'te yer alan Orhan Okulu, 37 puanla lider. En yakın takipçisi Ali Gürbüz 28 puanda.

Mehmet Yeşil Yeşil, Hüseyin Gümüşalan, Serhat Gökmen, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Batu, Nedim Gürel 16'şar, İsmail Balaban'ın 14, Tanju Gemici, İsmail Koç'un 12'şer, Recep Taslak, Mustafa Taş, Ertuğrul Dağdeviren, Serdar Yıldırım, Ali İhsan Batmaz'ın 10'ar, Recep Kara, Fatih Atlı, Özkan Yılmaz ve Mustafa Doğan Özkaya'nın 8'er, Süleyman Başar, Turan Balaban, Osman Aynur ve Hasan Cengiz'in ise 6'şar puanları bulunuyor.

Ligde baş kategorisinde yer alan 23 başpehlivan ise henüz hiç puan alamadı.


- "Eski formatında son kez güreş tutulacak"


Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligle birlikte olimpiyat olarak görülen Kırkpınar'a artık her isteyenin gelemeyeceğini belirtti.

Belirlenmiş sayıda güreşçinin geleceği Kırkpınar'ın gelecek yıl başlayacağını anımsatan Türkiş, şunları kaydetti:

"Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne artık her isteyen değil de belirlenmiş sayıda, her boyda seçilmiş belirlenmiş özel sporcular güreşme hakkına sahip olacaklar. Gelecek sene küçük boylarda minik-1, minik-2, teşvik-1, teşvik-2'de belirlediğimiz il gruplardan ilk 8'e giren sporcularımız aynı boyda kol bağlayacaklar. Tozkoparan boydan baş dahil olmak üzere tüm boylarda da bizim belirlediğimiz sporcularımız gelip güreşecekler.

Bu yıl son kez eski formatında düzenlenecek. Kırkpınar çayırı en büyük güreş alanlarından ancak o kadar yoğun sporcu katılıyor ki, normalde cuma namazından sonra güreşler başlatılması gerekiyor, ama biz cuma sabah başlatmak zorunda kalıyoruz, bitmiyor, cumartesi de büyük bir kargaşayla geçiyor, pazar biraz kabul edilebilir sayıya düşüyor. Seneye Kırkpınar'a 850-860 civarında güreşçi katılacak, muhteşem bir Kırkpınar olacak, bu seyir zevkini de beraberinde getirecek."

Türkiş uygulamayla ilgili kamuoyunun büyük bölümünün de olumlu tepkiler verdiğini ifade etti.

Kırkpınar'a hak eden sporcuların gelmesi gerektiğine inandıklarını sözlerine ekleyen Türkiş, "Kırkpınar'a gelen sporcuların küçümsenmeyecek bir bölümü, normalde sürekli yağlı güreş yapan sporcular değil, canı istediği zaman güreşen, gelecekte değer yaratmak isteyen, anı biriktirmek için, gelmek için gelenler var. Açıkçası Kırkpınar'da bu tarz sporcu istemiyoruz. Hazırlık, donanım, gayret anlamında Kırkpınar'ı hak edenlerin gelmesini istiyoruz." diye konuştu.

Türkiş, gelecek sene Kırkpınar'da başpehlivanlık güreşlerinde puanlama olmadan güreşlerin yapılmasını planladıklarını söyledi.




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