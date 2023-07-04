Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Uzunköprü Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü MYO Ersan Kocaman Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, mezuniyet heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere vermiş oldukları destekten ötürü ailelere ve hocalara teşekkür eden Zafer, "Bundan sonraki en önemli göreviniz, kendinizi ve mesleğinizi en iyi şekilde yüceltmek ve geleceğe taşımaktır. Böylesine güzide bir okul ve hocalarınızdan aldığınız eğitimle eminiz ki milletimize ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunacaksınız." ifadelerine yer verdi.

Tören, öğrencilere diplomalarının verilmesi ve kep fırlatma seremonisi ile sona erdi.

- Bölgesel Triatlon Ligi Keşan etabı

Keşan Belediyesi, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Bölgesel Triatlon Ligi Keşan etabının tarihi belli oldu.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etap 5 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Yayla Sahili'nde 11.15’te yapılacak açılış törenin ardından sporcular yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında yarışacak.





















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