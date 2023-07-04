Edirne Ticaret Borsası

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,756 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 5,647 6,756 Ayçiçeği Kg 11,007 11,061 Arpa Kg 5,324 5,390 Kanola Kg 10,507 11,001

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