Edirne’den kısa kısa

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor.

Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde tehlike oluşturan bir binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla metruk bina yıkımlarının devam edeceği bildirildi.

- Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na ziyaret

Keşan Motosiklet Kulübü Başkanı Önder Kılıç, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Kılıç, ziyarette Helvacıoğlu'na kulüp çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İlçede motosiklet heyecanını yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Kılıç, eylül ayında bir etkinlik gerçekleştireceklerini belirtti.

Helvacıoğlu da, Kılıç ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

- İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, İİsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Kılınç, yaptığı yazılı açıklamada, olayı lanetlediklerini belirtti.

Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılmış her saygısızlığın bir insanlık suçu olduğunu bildiren Kılınç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu lanetli eylemlere karşı siyasi ve hukuki her zeminde en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Hiçbir birey ne Müslümanların ne diğer inanç sahibi insanların kutsallarını aşağılamak özgürlüğüne sahip değildir. İsveç'teki çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış bir hakarettir.

- Kurban bağışları ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Keşan İyilik Sağlık Eğitim Vakfınca hayırseverlerin bağışladığı kurban etleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Vakıftan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla 30 hayırseverin vakıfa kurban bağışında bulunduğu bildirildi.

Kesilen kurban etlerinin 255 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, kurban derilerinden elde edilen gelirle de 100 öğrenciye burs verileceği kaydedildi.

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