Edirne'de ceviz üreticilerine devlet destekli ekipman dağıtıldı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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EDİRNE (AA) - Edirne'de ceviz üreticilerine devlet destekli ilaçlama ve hasat makinesi dağıtıldı.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Projesi kapsamında kurayla belirlenen 23 ceviz üreticisine ilaçlama, silkeleme ve soyma makinesi teslim edildi.

Köydeki teslim töreninde konuşan İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir, Kovid-19 salgını döneminde tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

Orman Genel Müdürlüğünün ORKÖY kredileri ile üreticilerin yanında olduğunu belirten Pir, ceviz üreticilerine de destek verdiklerini ifade etti.

Edirne genelinde 1700 hektar alanda ceviz bahçesi kurulduğunu dile getiren Pir, "Trakya'da ve özellikle Edirne'de insanlarımız ceviz konusunda belirli bir aşamaya gelmişler. Biz şu anda Edirne'de 1700 hektar alanda ceviz bahçesi kurmak için müracaat eden üreticilere ormanlık alanlarımızı tahsis ettik. Edirne'deki ceviz üreticileri bizlere müracaat ederlerse biz ceviz üretmek isteyen arkadaşlarımıza, köylülerimize yardımcı olacağız." diye konuştu.

Köy Muhtarı İlhan Sürgülü de eski Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ceviz üreticisi Aydın Yeğitoğlu da ekipman desteğinin üreticileri sevindirdiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Pir, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya ve Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut üreticilere ekipmanları teslim etti.

Ceviz ilaçlama, silkeleme ve soyma makinelerinin ödemesinin yüzde 80'i faizsiz kredi, yüzde 20'si de hibe yoluyla yapılacak.

Programa Orman İşletme Edirne Müdürü Murat Aksoy da katıldı.

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