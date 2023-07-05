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Kırkpınar'ın "eli tutulmayan ağası" dördüncü altın kemere yürüyor

AA

Kırkpınar'ın "eli tutulmayan ağası" dördüncü altın kemere yürüyor

EDİRNE (AA) - SALİH BARAN - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 14 kez güreş ağalığı yapan, bu başarısıyla 3 altın kemer sahibi Seyfettin Selim, bu yıl da adaylık ihalesine girecek.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin rekortmen ağası Seyfettin Selim, ağalığa bugüne dek 9 milyon 326 bin lira ödedi. Güreş ağası, ihale bedellerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri ve eğitime katkılarıyla da hem güreşe hem kente katkı sunuyor.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kuralları gereği üst üste 3 yıl ağalık yapanlara verilen altın kemer ödülünü üç kez alan Seyfettin Selim, Kırkpınar'ın tek üç altın kemerli ağası olarak tarihe geçti.

Selim, bu yılki ağalık ihalesini alması halinde dördüncü altın kemerin sahibi olacak.


-"Kırkpınar'ı ve ata sporu yağlı güreşi çok seviyorum"

Rekortmen güreş ağası Seyfettin Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar ağalığını maddi olarak değil ruhen hissetmek gerektiğini söyledi.

Gerçek bir güreş sevdalısı, kendisini yağlı güreşlere vakfedecek bir ağa adayı çıkana dek ağalığı bırakmaya niyetinin olmadığını ve ömrü el verdiğince güreşlere hamilik yapmaya devam edeceğini ifade eden Selim, şunları belirtti:

"Kırkpınar'ı ve ata sporu yağlı güreşi çok seviyorum. İyi bir aday çıkar bizi ikna ederse ağalığı devrederiz. Kırkpınar'ı, ata sporu yağlı güreşi seven birisi olacak. 'Benim param var, burada ağalık yapacağım' diye bir şey yok. Kırkpınar'a yakışan bir ağa geldiği gün bırakırım. 'Ben bu işi yapıyorum, seviyorum' derse, başımın üstünde yeri var. Kırkpınar ağası bütün güreşlere yardım edecek. Biz bu işi seviyoruz. Ama bırakmayacağız diye bir şey yok. Çok sene oldu, bırakmak istiyorum. Bu kadar net söylüyorum. Sadece para değil, güreşi seven birisi olmalı."

Selim, Kırkpınar ağası olarak sadece ağalık ihalesiyle yetinmediğini Sakarya'da, İstanbul'da nasıl eğitime, kültüre desteği varsa Edirne'ye de aynısını yaptığını dile getirdi.


- Ağalık süreci

Organizasyonun son günü ağalık ihalesi anonsu yapılıyor. İhaleye katılanlar arasında sembolik ağalık koçu açık artırmaya çıkarılıyor. En çok peyi veren gelecek yılın güreş ağası olarak seçiliyor.

Kırkpınar Güreş Ağası, güreşlerin ve organizasyonun sorumlusuyken Edirne Belediyesince yapılan düzenleme ile simgesel bir makam haline dönüştü.

Güreşlerin düzenlenmesi, kırmızı dipli mumla güreşlere davetler yapması ve müsabakalara gelenleri ağırlaması gibi misyonu olan ağanın bu görevlerinin büyük bölümü artık Edirne Belediyesince yapılıyor. Elindeki büyük tespihi, işlemeli cepken ve şalvarıyla otantik bir görünüm sergileyen kişi, kazandığı ihalenin ardından bir yıl süresince ağalık yapıyor.

İhaleden elde edilen gelir, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlenmesine harcanıyor ve dereceye giren pehlivanlara ödül olarak dağıtılıyor.


-Salgında verilen ağalık altın kemere etki etmedi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ağalık Edirne Belediyesi Meclis kararıyla verildi

Salgın nedeniyle yapılamayan 2020 yılı güreşlerinde hem başpehlivanlık hem de güreş ağalığı haklarının korunması gündeme gelmişti.

Mecliste, Seyfettin Selim'in de güreş ağası olması kararı verilmişti. Ancak altın kemer verilmesi konusunda gerekli olan "üst üste 3 yıl" kuralında 2020 yılının dikkate alınmayacağının altı çizilmişti.

​​​​​​​2008-2021 yılları arasında ağalık koçunun satış bedelleri şöyle:

Ağalık ihale yılı

İhaleyi alan ağa

Ağalık bedeli

2008

Seyfettin Selim

400 bin lira

2009

Seyfettin Selim

250 bin lira

2010

Seyfettin Selim

322 bin lira

2011

Seyfettin Selim

222 bin lira

2012

Seyfettin Selim

200 bin lira

2013

Süleyman Mecek

807 bin lira

2014

Seyfettin Selim

522 bin lira

2015

Seyfettin Selim

361 bin lira

2016

Seyfettin Selim

400 bin lira

2017 (iptal edildi)

Ahmet Çetin

1 milyon 522 bin lira

2017

Seyfettin Selim

222 bin lira

2018

Seyfettin Selim

722 bin lira

2019

Seyfettin Selim

661 bin lira

2020

Seyfettin Selim

Belediye Meclis kararıyla

2021

Seyfettin Selim

1 milyon 22 lira

2022Seyfettin Selim4 milyon 22 lira



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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