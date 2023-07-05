Edirne'de ölü caretta caretta karaya vurdu

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde ölü caretta caretta karaya vurdu.



Enez Limanı yakınlarında denize girenler, kıyıda hareketsiz duran deniz kaplumbağasını fark etti.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vücudunda herhangi yara izi bulunmayan caretta carettanın öldüğünü belirledi.

Deniz kaplumbağası, yapılan inceleme sonrası gömüldü.



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