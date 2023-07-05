8. Uluslararası Edirne Maratonu'na destek çağrısı

EDİRNE (AA) - Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 16 Temmuz Pazar günü yapılması planlanan 8. Uluslararası Edirne Maratonu'na Edirnelilerin daha fazla destek vermesi gerektiğini belirtti.

Akdağ, Atatürk Anıtı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından sponsorluk konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir maraton düzenlemek için çalıştıklarını aktaran Akdağ, kentte bulunan esnaf, meslek odaları ve şehir yöneticilerinin daha fazla destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Maratonun şehre katkı sağladığını dile getiren Akdağ, "Deprem felaketinin ardından sponsorluk konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu şehrin etkinliği, bu Türkiye'nin etkinliği. Şehrin bileşenlerinin bu organizasyona katkı sağlamasını istiyoruz. Bunun sürdürülebilir olması için esnafın, meslek odalarının, şehri yönetenlerin duyarlılık göstermesi gerekiyor. Üzerimizde ciddi anlamda bir borç yükü var. Bundan geri adım atmayacağız, bunu herkes bilsin. Cumhuriyet sevdalıları 100. yılda bu organizasyonun arkasında dursun, bu organizasyonun sürdürülebilir olması için gerekli katkıyı sunsun." diye konuştu.

Akdağ, 16 Temmuz'da ilkokul ve ortaokulların kapalı olması nedeniyle maraton içerisinde yer alan çocuk koşusunun yapılmayacağını aktardı.

Maratona katılacak sporcuların mağdur edilmemesi için önlem alındığını vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti:

"Sporcuların konaklamasıyla ilgili şehirdeki yoğunluğu göz önüne alarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile koordinasyon halinde tüm sporculara KYK yurtlarında konaklama imkanı sunulmuştur. Çünkü konaklama kente gurbetçilerin gelmesiyle birlikte sporculara bir sorun olacaktı. Böylece bu sorunda çözülmüş oluyor. Erkek sporcular belirlenen yurtlarda 25 Türk lirası, kadın sporcular da belirlenen yurtlarda 27 Türk lirası vererek konaklayabilecek."

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