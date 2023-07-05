AK Parti Edirne İl Başkanı İba, TMO'yu ziyaret etti

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Edirne Başmüdürlüğü'nü ziyaret etti.

İba, TMO Edirne Başmüdürü İbrahim Duman'dan hububat alımlarıyla ilgili bilgi aldı, ürününü ofise getiren çiftçilerle sohbet etti.

İba, yaptığı açıklamada, TMO'nun yeni sezon hububat alımına başlamasının ardından üreticileri ziyaret etmek istediklerini söyledi.

Edirne'de rekoltenin yüksek olduğunu belirten İba, "Üreticilerimiz bu anlamda memnun, yağışlar iyi geldi. TMO da hububat alımlarına başladı. Haftanın 7 günü alım yapıyorlar. Talep oldukça da yeni depolarla üreticilerimize destek vermeye devam edecekler. Hiçbir üreticimizin malı yerde kalmayacak. Son malı alıncaya kadar devletimiz üreticilerimizin yanında olmaya devam edecek. Üreticilerimiz bu konuda hiçbir endişe duymasın. Randevusunu almış bütün vatandaşlarımızın malını almaya devam edecek. İhtiyaç oldukça da yeni alım noktaları açıyoruz. 10 Temmuz'da yeni bir alım noktası daha açacağız ve üreticilerimizin randevularını daha da öne çekeceğiz." diye konuştu.

Ziyarette İl Yönetim Kurulu Üyesi Aydoğan Akıncı da yer aldı.

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