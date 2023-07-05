Edirne'de buğday ekili tarlalarda çıkan yangın söndürüldü

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde buğday ekili tarlalarda çıkan yangın söndürüldü.

Yeniceçiftlik köyünde bilinmeyen nedenle buğday ekili tarlada yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Buğday ekili tarlada çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü.

Öte yandan, Yenimuhacir beldesinde de 10 dönüm buğday ekili alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangınlarda yaklaşık 100 dönüm anızın da zarar gördüğü öğrenildi.

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