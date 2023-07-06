Kırkpınar'a olan ilgi turizmcileri sevindirdi

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Edirne'nin ev sahipliğinde bu yıl 662'nci kez gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, kent turizmine büyük katkı sağlayacak.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan asırlık organizasyon yarın başlayacak.

"Yağlı güreşin olimpiyatı" olarak nitelendiren organizasyonu takip etmek için kente her yıl yerli ve yabancı binlerce turist geliyor.

Gelenekleri ve ritüelleriyle bir spor organizasyonundan daha fazlası olan Kırkpınar, kent turizmine de önemli hareketlilik sağlıyor.

Kırkpınar'ı yerinde takip isteyenler günler öncesinden otelleri doldururken, kentteki işletmelerde de yoğunluk yaşanıyor.

- "Kırkpınar sadece bir yağlı güreş etkinliği değil"

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine, Kırkpınar'ın kent turizmi için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Kırkpınar'ın sadece bir yağlı güreş organizasyonu olmadığına dikkati çeken Bacıoğlu, "Dünyada olimpiyatlardan sonra en çok tekrarlanan spor etkinliklerinden biri. Kırkpınar sadece bir yağlı güreş etkinliği değil, birçok geleneği ve ritüeli içinde barındıran çok önemli bir turizm aktivitesi. Kırkpınar'ın kendine has özelliğiyle yaşattığı bu heyecanı hissedenler Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden Edirne'ye geliyor." dedi.

- "Tematik olarak yağlı güreşleri takip eden çok iyi bir kitle var"

Bacıoğlu, Kırkpınar heyecanının Edirne'yi sardığını ifade etti.

Kırkpınar'ın Edirne turizmine katma değer sağladığını aktaran Bacıoğlu, şunları kaydetti:

"Tematik olarak yağlı güreşleri takip eden çok iyi bir kitle var. Antalya, Ordu, Sinop, Denizli ve birçok ilden gelecek misafirler Edirne planlarını yapıp harekete geçti. Kentteki otellerde ve restoranlarda rezervasyonlarını gerçekleştirdi.

Her Kırkpınar döneminde Edirne'de yaşanan bir yoğunluk söz konusu. Gelen kitlenin beğenisine göre işletmeler hazırlıklarını yapıyor. Güreşçiler, yakınları, yerli ve yabancı basın mensuplarıyla birlikte kente gelen güreş sevdalıları bu organizasyona katılıyor. Kırkpınar, 7'den 77'ye farklı bir turist kitlesini kente çeken bir organizasyon."

- Kentimiz Kırkpınar'a hazır

Turizm Otel Yöneticileri Derneği Edirne Temsilcisi Can Pekbaş da Kırkpınar'ın kent ekonomisini hareketlendirdiğini ifade etti.

Otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını belirten Pekbaş, "Otellere talepler var. Özellikle 7-9 Temmuz yoğun geçecek. Biz bu yoğunluğa göre hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Gelecek olan misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp Edirne'den uğurlayacağız. Kırkpınar için misafirlerimizi bekliyoruz. Kentimiz Kırkpınar'a hazır. Konaklama anlamında kimseyi mağdur etmek istemiyoruz." diye konuştu.