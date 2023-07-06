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        Başpehlivanlar Kırkpınar için kayıtlarını yaptırıyor

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 12:59
        Başpehlivanlar Kırkpınar için kayıtlarını yaptırıyor

        EDİRNE (AA) - 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çayıra çıkacak pehlivanlar kayıtlarını yaptırıyor.

        Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki kayıt alanına gelen başpehlivanlar, kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

        Kırkpınar'da iki kez başpehlivan olma başarısı gösteren Orhan Okulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'a çok iyi hazırlandığını söyledi.

        İyi bir form grafiği yakaladığını belirten Okulu, "Allah'ın izniyle hayırlısı olur. Son antrenmanlarımızı da Edirne'de gerçekleştiriyoruz. Hedefim altın kemeri kuşanmak ve Antalya'ya götürmek. Tüm güreşçilere başarı diliyorum." dedi.

        Kırkpınar'da 2009 ve 2010 yıllarında başpehlivanlığı kazanan Mehmet Yeşil Yeşil ise rekabetin üst seviyede olduğu bir Kırkpınar temennisinde bulundu.

        Hedefinin altın kemer olduğunu dile getiren Yeşil, "Güreşin hakkını verebildiğim sürece er meydanlarında olacağım. Hedefimde başpehlivanlık var. Kırkpınar'da güreşecek tüm pehlivanlara sağlıklı bir organizasyon diliyorum." diye konuştu.

        Başpehlivan Hasan Cengiz de Kırkpınar'a yoğun tempoyla hazırlandığını dile getirdi.

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