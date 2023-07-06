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        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, iş insanlarını ziyaret etti

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 15:15
        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, iş insanlarını ziyaret etti

        EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kentteki iş insanlarını ziyaret etti.

        AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İba'nın "Edirne için hep birlikte" sloganıyla ziyaretlerine devam ettiği belirtildi.

        Ziyaretlerinde talep ve istekleri dinleyen İba'nın, hükümetin Edirne'ye yaptığı yatırımların detaylarını paylaştığı aktarıldı.

        Hüseyin Yıldırım, Yakup Niş, Şenol Seyyar, Doğan Kutlutürk ve Olcay Servi'yi iş yerinde ziyaret eden İba'nın çalışanlara da kolaylıklar dilediği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Edirne için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Şehrin daha da büyümesi için çaba harcadıklarını ifade eden İba, Edirne'nin hak ettiği yere ulaşması için geri sayımın başladığını kaydetti.

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