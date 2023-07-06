EDİRNE (AA) - İpsala Müftüsü Ahmet Bayraktar, ilçede yaz Kur'an kurslarının başladığını belirtti.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, devam eden kayıtların 10 Temmuz Pazartesi gününe kadar süreceğini ifade etti.

Kursların çocuklar için bir fırsat olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız ve gençlerimiz İslam'ın inanç esaslarını, temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri burada öğreniyor, Peygamberimizin örnek hayatıyla tanışabiliyor. Kur'an kurslarımızın ve camilerimizin manevi atmosferinden hakkıyla istifade eden çocuklarımız buradan aldıkları güç ve motivasyonla geleceğe daha emin adımlarla yürüyorlar."

Bayraktar, kursların 11 Ağustos Cuma günü sona ereceğini belirtti.

- İpsala Kaymakamı Sevgili'den Güngör'e ziyaret

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, önceki dönem İpsala Kaymakamlığı yapan Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör'ü makamında ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sevgili ziyarette ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi vererek Güngör'e görevinde başarı diledi.

Güngör de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, İpsalalılara selamlarını iletti.

- İpsala'da sinek ve larva ilaçlaması

İpsala ilçesinde sinek ve larva ilaçlaması yapıldı.

Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, çeltik ekimi ve hava sıcaklıklarının artması nedeniyle su kanallarında oluşan sinek ve larvaları engellemek için ilaçlama çalışmalarına başlandığını belirtti.

Vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi için ilaçlama çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.