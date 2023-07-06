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        Yabancı uyruklu kadın motosikletliyle diyaloğu sosyal medyaya yansıyan gümrük memuruna soruşturma

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 19:29
        Yabancı uyruklu kadın motosikletliyle diyaloğu sosyal medyaya yansıyan gümrük memuruna soruşturma

        EDİRNE (AA) - Edirne'de görevli bir gümrük memuru hakkında, Türkiye'ye motosikletle giriş yapan yabancı uyruklu kadınla girdiği diyalog nedeniyle soruşturma başlatıldı.

        Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu kadın motosikletli, İpsala Sınır Kapısı'nda pasaport kontrolü sırasında gümrük memuru ile arasında geçen ve kask kamerasıyla kaydettiği İngilizce diyaloğun görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

        Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine İpsala Kaymakamlığı, söz konusu personel hakkında soruşturma başlattı.

        Söz konusu personel pasif göreve çekildi.

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