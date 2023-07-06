Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 20:00
        662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı

        EDİRNE (AA) - 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı.

        Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kayıtlarda pehlivanlar 2 gün boyunca boylarına göre ayrıldı.

        Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşler için 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı. Başpehlivanlık kategorisinde 53 başpehlivan, altın kemer için mücadele edecek.

        Yarın başlayacak güreşler, pazar günü yapılacak başpehlivanlık final karşılaşmasıyla sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kırkpınar'a 2 bin 141 pehlivan katılıyor
        Kırkpınar'a 2 bin 141 pehlivan katılıyor
        Kırkpınar'ın ilk altın kemerli ağası Yazoğlu: Lig sistemi güreşçiler için insafsızca
        Kırkpınar'ın ilk altın kemerli ağası Yazoğlu: Lig sistemi güreşçiler için insafsızca
        Edirne 'Kırkpınar Festivali'ne hazır 
        Edirne 'Kırkpınar Festivali'ne hazır 
        Edirne 'Kırkpınar Festivali'ne hazır
        Edirne 'Kırkpınar Festivali'ne hazır
        Kırkpınar'ın son başpehlivanı Taş: Unvanımı korumak istiyorum
        Kırkpınar'ın son başpehlivanı Taş: Unvanımı korumak istiyorum
        Edirne'de 662'nci Kırkpınar için boy ayrımı ve kayıt işlemleri başladı
        Edirne'de 662'nci Kırkpınar için boy ayrımı ve kayıt işlemleri başladı