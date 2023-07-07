Kırkpınar'da mücadele edecek başpehlivanlar güreşten önce Meriç Nehri'nde kürek çekti

EDİRNE (AA) - Edirne'de gerçekleştirilecek 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak için gelen başpehlivanlar Meriç Nehri'nde kürek çekti.

Kırkpınar'da altın kemer için yarışacak 4 başpehlivan, TED Edirne Koleji Kürek Takımı görevlilerinden kısa bir bilgilendirme aldı.

Ardından başpehlivanlar Recep Kara, Abdullah Güngör, Salih Erinç ve Atilla Güzel 31 Ağustos'ta yapılacak Türkiye Kürek Şampiyonası ve 2024 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak nehirde kürek çekti.

Şampiyonalar öncesinde başpehlivanlar kürek parkurunu deneyimleyerek kentin ev sahipliğine destek oldu.

Tarihi Meriç Köprüsü'nün altından kürek çekerek geçen başpehlivanlar yaşadıkları deneyimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başpehlivanlardan Recep Kara, Kırkpınar için kente geldiklerini ve Meriç Nehri'nde kürek çektiklerini söyledi.

Olimpiyatlarda en çok madalya dağıtan branşlardan birisinin kürek sporu olduğunu belirten Kara, şunları kaydetti:

"İnşallah 2024 yılında Avrupa Şampiyonası'nı bu tesisimizde icra edeceğiz. Ev sahipliği için Almanya'yla Türkiye yarışıyordu ama Türkiye kazandı ve ev sahipliğini yapacak. Olimpiyatlarda en fazla madalya dağıtan branşlardan birisi ve kano sporu. Buradan daha nice olimpiyat, dünya, Avrupa şampiyonları ve milli sporcuların bu tesisten çıkacağına inanıyorum. Güzel bir deneyimdi bizim için. Darısı inşallah 2024 Avrupa Şampiyonası'nın açılışına."

- Atilla Güzel: "Meriç, suyun Kırkpınar'ı olacak"

Başpehlivanlardan Atilla Güzel ise Meriç Nehri'nin kürek sporuna kazandırılması ve desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Nehirde kürek çekmekten memnun kaldıklarını belirten Güzel, "Doğanın bu spora kazandırılması gelecekte de bu sporun desteklenmesi, yeni şampiyonların çıkması açısından güzel. Kırkpınar'da biz sadece güreşçi değiliz. Sporun bütün branşlarında ve Türk halkının ilgilendiği her mecrada birbirimizi destekliyoruz. Meriç, suyun Kırkpınar'ı olacak onun için burayı da destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Başpehlivanlardan Abdullah Güngör de nehre eşi benzeri olmayan bir tesis kazandırıldığını dile getirdi.

Edirne'nin Osmanlıya yıllarca başkentlik yaptığını belirten Güngör, "Ben 2008'den beri başa görüşen bir kardeşiniz olarak su sporlarına sonuna kadar destek veriyorum. Onun için zaten buradayız." diye konuştu.

- Nesim İba: "Türkiye'nin ilk kürek parkuru"

TED Edirne Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba da başpehlivanlara güreşlerde başarılar dilerken, parkurun tanıtımına verdikleri destek için de teşekkür etti.

Başpehlivanların kürek sporuna destek vermek amacıyla nehirde kürek çektiğine değinen İba, şunları kaydetti:

"Ödeneğimiz, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak tarafından göreve gelir gelmez onaylandı. Değerli eski valimiz şimdiki Sağlık Bakan Yardımcımız Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ın da destekleriyle 2023 Türkiye Kürek Şampiyonası 31 Ağustos'ta burada başlayıp 3 Eylül'e kadar devam edecek. Akabinde milli takım seçmeleri olacak. Milli takım kampları, Balkan kampları ve akabinde 2024'te Avrupa Kürek Şampiyonası'yla devam edip gidecek. Burası resmen artık Cumhuriyet tarihinin ve Türkiye'nin ilk kürek parkuru oldu." diye konuştu.

İba, 15 Temmuz itibarıyla parkurun kurulum çalışmalarının başlayacağını söyledi.