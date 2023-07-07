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        Edirne'den kısa kısa

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        Giriş: 07.07.2023 - 10:01
        Edirne'den kısa kısa

        EDİRNE (AA) - Edirne'de Koruyucu Aile Günü etkinlikleri kapsamında koruyucu aileler ve çocukları için program düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Koruyucu Aile Günü dolayısıyla Karaağaç Gölgesinde Yeşeren Umutlar Projesi Uygulama Binası'nda kahvaltı etkinliği gerçekleştirildi.

        Müdürlük tarafından yapılan açıklamaya göre, programda çocuklara yönelik çeşitli oyunların yer aldığı aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne'nin koruyucu aile sayısına göre öncü iller arasında yer aldığını dile getirdi.

        Kent genelinde 55 koruyucu ailenin olduğunu ifade eden Özbaş, bin 195 aileye sosyo- ekonomik destek ödemesi yapıldığını belirtti.

        Programa, Edirne Vali V. Sıdkı Zehin ve eşi Figen Zehin, kurum ve kuruluşların müdürleri, koruyucu aileler ve çocukları katıldı.

        -Edirne'de terfi eden emniyet mensuplarının rütbeleri törenle takıldı

        Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden emniyet personellerine terfi töreni gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden emniyet personeller için Meriç Sosyal Tesisleri Polis Bahçesi’nde terfi töreni düzenlendiği belirtildi.

        Törende bir üst rütbeye terfi eden personellere Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar rütbelerini taktı.

        Zehin, rütbe alan emniyet mensuplarını tebrik ederek yeni rütbeleri ile görevlerinde başarı diledi.

        Emniyet personellerin ailelerinin de yer alırken terfi töreni fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        -T.Ü. mezunu cellist Missisippi Senfoni Orkestrası'na şef yardımcısı oldu

        Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu çello sanatçısı Mert Özkan, Missisippi Senfoni Orkestrası'na şef yardımcısı olarak seçildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, eğitimini üniversite bünyesinde tamamlayan ve müzik kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Cellist Mert Özkan'ın Mississippi Senfoni Orkestrası​​​​​​​'na şef yardımcısı olarak seçildiği belirtildi.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Özkan'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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