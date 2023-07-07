Kırkpınar cazgırlarından Ergun Sevindi, Edirneli pehlivanlara antrenörlük yapıyor:

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri cazgırı Ergun Sevindi (39) er meydanlarındaki görevinin yanı sıra Edirneli genç pehlivanlara da antrenörlük yaparak onları geleceğe hazırlıyor.

Küçük yaşlarda güreşe başlayan Sevindi, hem serbest hem de yağlı güreşte uzun yıllar ter döktü.

Kırkpınar'da 16 yıl güreşen Sevindi, küçük orta büyük boyuna kadar yükseldiği güreşi 2012 yılında bıraktı.

Yağlı güreş yaptığı dönemde antrenmanlarda mani ve şiirler okuyarak cazgırlığa göz kırpan Sevindi, Türkiye Güreş Federasyonunun 2012 yılında açtığı cazgırlık kursuna katıldı.

Kırkpınar'ın efsane başcazgırı Şükrü Kayabaş'tan eğitim alan ve 11 sene önce Sarayiçi Er Meydanı'nda cazgırlık yapmaya başlayan Sevindi, o yıldan beri dualı çayırlarda görev yaparken diğer yandan kispetini giyerek genç pehlivanlara antrenörlük yapıyor.

Sevindi, AA muhabirine ata sporu yağlı güreşe hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Uzun yıllar güreş yaptıktan sonra cazgırlığa başladığını anlatan Sevindi, "Şükrü Kayabaş ve rahmetli Mehmet Tura ustamızdan gördüklerimizi güreş antrenmanlarında tatbik ederdim. Arkadaşlarım cazgır olmam için beni destekledi. Cazgırlık yapabileceğimi ve bu yönde ilerlemem gerektiğini söylediler. 2012 yılında beri Kırkpınar'da ve diğer güreşlerde cazgırlık yapıyorum." dedi.

- "Kispetimizi çıkardık ama tamamen kenara asmadık"

Sevindi, güreşi bıraktıktan sonra cazgırlığın yanı sıra Edirneli pehlivanlara antrenörlük yaptığını ifade etti.

Yağlı güreş bilgisini genç sporculara aktarmaya çalıştığını dile getiren Sevindi, şunları kaydetti:

"Güreşe bir borcumuz var. Hizmet bitmez dedik. Kispetimizi çıkardık ama tamamen kenara asmadık. Antrenmanlara gelerek genç kardeşlerimize bildiklerimizi anlatıyoruz ve onları eğitiyoruz. Kardeşlerimizle birlikte yağlı güreş antrenmanları yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluyoruz. Ustalarımızdan öğrendiğimiz eski oyunları öğretmeye çalışıyoruz. Birçok güreşe beraber gidiyoruz. Ben bir yandan cazgırlık yapıyorum diğer yandan Edirneli güreşçilere göz kulak oluyorum. Yağlı güreşten kopmadım."