Başpehlivanların rüyası altın kemer 26 yıldır ebedi sahibini arıyor

EDİRNE (AA) - SALİH BARAN - Kırkpınar'da başpehlivan olanlara geçici, art arda 3 kez başpehlivan olanlara ise ebedi takılan Kırkpınar'ın nişanesi "altın kemer" bu yıl da belediyenin kasasında kalacak.

En son seri tamamlayarak 1997'de efsane başpehlivanlardan Ahmet Taşçı'nın ebedi sahibi olduğu Kırkpınar'ın alametifarikası altın kemere ebedi sahip olacak başpehlivan bu yıl da çıkmayacak.

Geçen yılın şampiyonu Mustafa Taş'ın ebedi sahip olma yolunda en yakın aday olduğu kemer bu yıl da şampiyon olacak başpehlivana geçici olarak takılacak.

Taş, şayet bu yıl ve gelecek yıl Kırkpınar başpehlivanı olursa altın kemerin ebedi sahibi olabilecek.

- Uygulama 1960 yılında başladı

Edirne Belediyesi tarafından 1960 yılında resmi olarak başlatılan altın kemer uygulaması güreş kurallarına göre, başpehlivan olana bir yıllığına veriliyor. Güreşi kazanarak emanetçisi olduğu altın kemeri 1 yıl süresince takan başpehlivan, bir sonraki yıl Kırkpınar'da başarılı olamazsa kemeri iade ediyor.

Üç yıl fire vermeden üst üste Kırkpınar'da şampiyon olan başpehlivan ise altın kemerin ebedi sahibi oluyor.

Yaklaşık 1,5 kilo ağırlığında, 22 ayar 480 gram altından imal edilen "altın kemer"i ilk kuşanan başpehlivan, 1960 yılında İbrahim Karabacak oldu.

Daha sonraki yıllarda seriyi tamamlayan Ordulu Mustafa Bük (1966-1967-1968), Karamürselli Aydın Demir (1976-1977-1978), Denizlili Hüseyin Çokal (1982-1983-1984) birer kez altın kemerin sahibi olurken, Karamürselli Ahmet Taşçı, Cumhuriyet tarihinde altın kemere iki kez (1990-1991-1992 ve 1995-1996-1997) sahip oldu.

1997 yılından bu yana başpehlivanlık unvanını üst üste 3 kez hiçbir pehlivan elde edemediği için 26 yıldır altın kemer daimi sahibini arıyor.

- En çok yaklaşanlar, kemeri yananlar

Taşçı'dan sonra 2007 ve 2008 yılları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Recep Kara, altın kemer sahipliğine çok yaklaşmasına rağmen Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilmesiyle bu unvanı alamadı.

2009 ve 2010 yıllarının başpehlivanı, "Altın puan ustası" Mehmet Yeşil Yeşil de 2011'de altın kemerin ebedi sahibi olmak için er meydanına çıktı. Mehmet Yeşil Yeşil, 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yani altın kemer yılında, rakibi Fatih Atlı'ya ikinci tur güreşlerinde yenildi.

- Doping çıkınca kemer iade oldu

Ali Gürbüz, 2011 ve 2012 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Recep Kara'yı, 2013 yılında da hemşehrisi İsmail Balaban'ı yenerek üç kez üst üste başpehlivanlık unvanını kazandı.

Babası Recep Gürbüz'ün 1988'de Kırkpınar Başpehlivanı olarak bir yıllığına Antalya'ya getirdiği altın kemerin ebedi sahibi olmayı hak eden Ali Gürbüz, verdiği numunelerde doping çıkması nedeniyle son başpehlivanlık unvanını kaybetti ve altın kemeri iade etti.

2020 yılında Kovid-19 salgınında Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılmaması nedeniyle bu hayale en çok yaklaşan yine 2019 ve 2021 yıllarının başpehlivanı Antalyalı Ali Gürbüz oldu. Ancak Gürbüz de geçen yıl ikinci tur güreşlerinde hemşehrisi Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilerek bu hayaline veda etti.

- Ahmet Taşçı'dan sonra kemer hep kasaya döndü

Güreş otoritelerinin "efsane güreşçi" olarak nitelendirdiği Ahmet Taşçı'nın en son 1997 yılında ebedi sahibi olduğu altın kemer, o tarihten sonra her güreşin ardından yeniden Edirne Belediyesinin kasasına dönüyor.

2001 yılındaki 640. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin 3. kez ebedi sahibi olmak için finalde mücadele eden Ahmet Taşçı, Vedat Ergin'le güreşinde hakemlerin kararlarına kızarak güreşi sonlandırmış, rakibinin elini kaldırarak Ergin'i galip ilan etmişti.

Ahmet Taşçı, söz konusu müsabakadan hakem hatalarını gerekçe göstererek çekilmişti.