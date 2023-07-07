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        Kırkpınar'da sıcaktan bunalan pehlivanlar çeşme başında serinledi

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 14:01
        Kırkpınar'da sıcaktan bunalan pehlivanlar çeşme başında serinledi

        EDİRNE (AA) - 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk gününde sıcaktan bunalan pehlivanlar, er meydanındaki çeşme başında serinlemeye çalıştı.

        Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'ndaki müsabakalar, minik-1, minik-2, tozkoparan ve teşvik boy pehlivanlarının güreşleriyle devam ediyor.

        Yağcılar tarafından yağlanan pehlivanlar, rakipleriyle el bağlayıp güreş tuttu.

        Öğle saatlerinde etkisini biraz daha hissettiren sıcaklık 32 dereye kadar ulaştı.

        Vücutlara sürülen yağ ve karşılaşmaların eforuyla bunalan pehlivanlar er meydanındaki çeşmenin başına geldi.

        Bazı pehlivanlar el ve yüzlerini yıkarken bazıları da başlarını çeşme altında serinletmeye çalıştı.

        Güreşler çeşitli boylarda yapılan müsabakalarla devam ediliyor.

        Çeşmede serinleyen pehlivanlardan Volkan Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak havada güreşmenin zor olduğunu söyledi.

        Sıcaklık nedeniyle bunaldığını ifade eden Bilgin, "Bu sıcak havalarda güreşmek kolay değil. Her şeyin bir zorluğu var. Çalışarak kazanacağız."dedi.

        Güreşçilerden Muhsin Barlak ise sıcak havada güreşmekten dolayı yorulduğunu ifade etti.

        Sıcak hava ile birleşen yağın gözlerini yaktığını anlatan Barlak, "Yağ yakıyor ister istemez. Güreş zor olan bir spor. Yağlı güreşin ayrı bir zorluğu var. Kırkpınar çok zor. Hava çok sıcak böyle bunaltıcı bir havada güreş yapıyoruz ve zor oluyor." diye konuştu.

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