Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Yaşı tutmayan minik pehlivan kispetiyle çayırın gerisinde gelecek yılın hayalini kuruyor

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 14:07
        Yaşı tutmayan minik pehlivan kispetiyle çayırın gerisinde gelecek yılın hayalini kuruyor

        EDİRNE (AA) - Edirneli 9 yaşındaki Erman Kısaç, gelecek yıl er meydanında rakipleriyle kol bağlayacağı günü bekliyor.

        Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda devam eden 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne babası ile Erhan Kısaç ile gelen minik güreşçi, karşılaşmaları heyecanla izliyor.

        Erman Kısaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, er meydanında güreşmeyi çok istediğini söyledi.

        Başpehlivan İsmail Balaban'ı örnek aldığını ifade eden Kısaç, gelecek yıl er meydanında güreşeceğini kaydetti.

        Baba Erhan Kısaç ise oğlunun yaşının tutmadığı için bu yıl güreşemediğini anlattı.

        Kırkpınar sevdalısı olduklarını dile getiren Kısaç, "Kispet aldık buraya getirdik. Buranın tadını duygusunu tatmak istedik. Kendisi İsmail Balaban hayranıdır. Geleceğin İsmail Balaban'ı olmak istiyor. İnşallah başarılı olur. Ata sporumuza değer veriyoruz. Elimizden geldiği kadar destek oluyoruz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kulağı kopan yavru kediyi barınak kapısına bıraktılar
        Kulağı kopan yavru kediyi barınak kapısına bıraktılar
        Kırkpınar'da geleneksel 'ağa karşılama' töreni yapıldı
        Kırkpınar'da geleneksel 'ağa karşılama' töreni yapıldı
        Kırkpınar, minik pehlivanların Er Meydanı'na çıkmasıyla başladı
        Kırkpınar, minik pehlivanların Er Meydanı'na çıkmasıyla başladı
        Kırkpınar, minik pehlivanların Er Meydanı'na çıkmasıyla başladı
        Kırkpınar, minik pehlivanların Er Meydanı'na çıkmasıyla başladı
        Başpehlivanlar, Kırkpınar'dan önce Meriç Nehri'nde kürek çekip, ter attı
        Başpehlivanlar, Kırkpınar'dan önce Meriç Nehri'nde kürek çekip, ter attı
        Serinlemek için denize giren 14 yaşındaki Sebahattin, yaşamını yitirdi
        Serinlemek için denize giren 14 yaşındaki Sebahattin, yaşamını yitirdi