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        662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında mevlit okutuldu

        662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında hayatını kaybeden pehlivanlar için Eski (Ulu) Cami'de mevlit okutuldu.

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 14:50
        662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında mevlit okutuldu

        EDİRNE (AA) - 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında hayatını kaybeden pehlivanlar için Eski (Ulu) Cami'de mevlit okutuldu.

        Cuma namazı öncesinde okutulan mevlide pehlivanlar ve vatandaşlar katıldı. Caminin imam hatibi ve müezzinlerince okunan Mevlid-i Şerif'in sonunda yaşamını yitiren pehlivanlar için dua edildi.

        Pehlivanlar cuma namazlarını da Eski Cami'de kıldı. Güreşseverler ve pehlivanlar camide yoğunluk oluşturdu.

        Başpehlivan Furkan Durmuş Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm yıl Kırkpınar için çalıştıklarını söyledi.

        Güreşmek için Edirne'ye her geldiğinde cuma namazını Eski Cami'de kıldığını belirten Altın, "Edirne'de bulunmak ayrı bir gurur. Atalarımızın yaşadığı yerdeyiz o yüzden çok gururlu ve mutluyum." dedi.

        Başaltı kategorisinde güreşen Erhan Yılmaz da yağlı güreşin olimpiyatının Kırkpınar olduğunu dile getirdi. Baş kategorisine çıkmak için dua ettiğini belirten Yılmaz, Kırkpınar'a katılan tüm pehlivanlara başarı diledi.

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