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        Edirne'de sağanak etkili oldu

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 23:16
        Edirne'de sağanak etkili oldu

        EDİRNE (AA) - Edirne'de gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte gün boyu aralıklarla etkili olan yağış, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

        Vatandaşlar yağmurdan işyerlerinin girişleri ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.

        Araçlar yağış nedeniyle su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı caddeler oluşan çukurlar nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

        Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        - Güreş severler yağışa hazırlıksız yakalandı

        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye gelen, otellerde yer bulamadıkları için çadırlarda kalan çok sayıda vatandaşta yağmura hazırlıksız yakalandı.

        Selimiye Meydanı'nda çadır kuran bazı vatandaşların eşyaları ıslandı. Bazıları da kapalı alanlara giderek sağanaktan korunmaya çalıştı.

        Sakarya'dan gelen Mithat Akkuş, AA muhabirine, her yıl Kırkpınar'ı izlemeye geldiğini ve sürekli çadırda kaldıklarını belirtti.

        Çadırda kalmanın bazı zorlukları olduğunu anlatan Akkuş, "Şuanda olduğu gibi yağmur yağdı, çok mağdur durumdayız. Umarım yağış biran önce durur." dedi.

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