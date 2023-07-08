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        Başpehlivanlar er meydanında kol bağladı

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        Giriş: 08.07.2023 - 14:14
        Başpehlivanlar er meydanında kol bağladı

        EDİRNE (AA) - 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci gün müsabakalarında 53 başpehlivan mücadele edecek.

        Er meydanına gelen pehlivanlar son hazırlıklarını yaptı.

        Organizasyonun son başpehlivanı Mustafa Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşlere çok iyi hazırlandığını söyledi.

        Kırkpınar'ın olimpiyat niteliğinde olduğunu anlatan Taş, "İlk yılımda kemer almak nasip oldu çok mutluyum. İnşallah yeniden kemer almak istiyorum." dedi.

        Başpehlivanlardan Orhan Okullu, ise son hazırlıkları yaparak er meydanına geldiğini bildirdi.

        Er meydanında elinden geleni yapacağını ifade eden Okulu, tüm güreşçilere müsabakalarda başarılar diledi.

        Sağanak nedeniyle zeminin biraz kötü olduğunu anlatan Okulu, "İnşallah sakatlık olmadan alnımızın akıyla altın kemeri Antalya'ya götürürüz. Hedefim altın kemer. Lig güreşlerimiz heyecan kattı. Ben buradan federasyon başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Tabii diğer güreşlere göre burası biraz daha önemli. Çünkü birinci olunca, altın kemeri takınca Türkiye'nin başpehlivanı oluyorsun. Çok gurur verici. Her pehlivanın hedefi ve hayali burada altın kemeri takmak." diye konuştu.

        - Mehmet Yeşil Yeşil: "Herkesin rüyalarını ve hedeflerini süsleyen altın kemere biz de talibiz"

        Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil de Kırkpınar'ın çok önemli olduğunu söyledi.

        Nasibini aramaya geldiğini dile getiren Yeşil Yeşil, "Hedeflerimiz hep yüksek. Herkesin rüyalarını ve hedeflerini süsleyen altın kemere biz de talibiz. Hakkımızda hayırlısını diliyorum. Mücadelemizi vereceğiz. Güzel bir Kırkpınar diliyorum. Kaza, sakatlık olmadan ve rekabetin yüksek olduğu ve seyircinin memnun ayrıldığı bir Kırkpınar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Başpehlivanlardan Recep Kara da Kırkpınar'da ayrı bir heyecan yaşadıklarını ve ellerinden geleni yaptıklarını belirtirken, tüm güreşçilere başarı diledi.

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