EDİRNE (AA) - 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık 1. tur müsabakaları gerçekleşti.

Cazgırın davetiyle çayıra çıkan 53 başpehlivan kuralarını çekti. Kura sonucuna göre Orhan Okulu güreş yapmadan tur atladı.

Salavatlanmaları için anons yapılmasına rağmen başpehlivanlar çayırın orta kısmında toplandı. Daha önce başpehlivanların basın açıklaması yaparak taleplerini iletecekleri belirtilmişti, ancak talepleri organizasyondan sonra dile getirmek üzere bundan vazgeçildiği öğrenildi. Güreşçilerin yanlarına giden Türkiye Geleneksel Yağlı Güreşleri Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim güreşçilere başarı diledi. Fotoğrafı çekiminin ardından başpehlivanlar kol bağladı.

Peşreve çıkan güreşçiler daha sonra rakipleriyle güreşe tutuştu. Başpehlivanlar güreşlerinin bir kısmını sağanak altında yaptı. Güreşlerin ilk dakikaları pehlivanların birbirini tartmasıyla sürdü. Süleyman Başar, Serdar Yıldırım'ı kısa sürede yenerek turun ilk galibi olarak ismini yazdırdı. Yine altın kemerli başpehlivanlardan Recep Kara ve İsmail Balaban'da kısa sürede rakiplerini yenen başpehlivanlardan oldu.

Tahkim kararıyla geçen yılki Kırkpınar unvanı elinden alınan ve 3 ay 15 gün ceza alan Cengizhan Şimşek'in güreşi merak edilen güreşler arasında yer aldı. Cengizhan Şimşek ve İsmail Erkal arasındaki güreş daha çok yerde geçti. Cengizhan'ın daha aktif güreşmesine rağmen bu karşılaşma seyir zevki noktasında da doyurucu bir güreş olmadı. Puanlama bölümüne dakikalar kala Cengizhan, rakibini sırt aşağı getirerek yenmeyi başardı.

Ali Gürbüz ile Ünal Karaman arasındaki müsabakada Gürbüz'ün ataklarına rağmen Ünal Karaman'ın pasif güreşmesi, kule hakemliğinin de dikkatinden kaçmadı. Ünal Karaman'a iki ihtar verildi. İki başpehlivan normal sürede yenişemedi. Ali Gürbüz bastırdığı rakibinin arkasına geçerek puan alıp müsabakayı kazanan isim oldu.

Orhan Okulu'nun direkt yükseldiği ikinci tur için vize alan pehlivanlar şöyle:

İsmail Balaban, Özkan Yılmaz, Recep Kara, Ertuğrul Dağdeviren, Semih Turgut, Osman Aynur, Mehmet Yeşil Yeşil, Yusuf Can Zeybek, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Fatih Atlı, Cengizhan Şimşek, Mustafa Taş, Ali Yanatma, Furkan Durmuş Altın, Nedim Gürel, Ali Gürbüz, Hamza Köseoğlu, Mecit Yıldırım, Mustafa Batu, Faruk Akkoyun, Yıldıray Akın, Kürşat Şevki Korkmaz, Abdullah Güngör, Emre Erkal, Süleyman Başar.