Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 09:42
        662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı

        EDİRNE (AA) - 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı.

        Organizasyonun üçüncü gününde çayıra minik-1 boy pehlivanları çıktı. Öğle saatlerinde ise başpehlivanlar çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, Kürşat Şevki Korkmaz, Özkan Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban, Fatih Atlı ve Yusuf Can Zeybek yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

        Bugün Kırkpınar'a gelecek yıl güreş ağalığı yapacak ağa da ihale yoluyla seçilecek.

        Türkiye'nin başpehlivanının belirleneceği final güreşi sonrası organizasyon sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kırkpınar'da, 2 buçuk saatlik güreş nefes kesti
        Kırkpınar'da, 2 buçuk saatlik güreş nefes kesti
        Kırkpınar´da çeyrek finale yükselen Başpehlivanlar belli oldu
        Kırkpınar´da çeyrek finale yükselen Başpehlivanlar belli oldu
        AK Parti'li Sırakaya: Yurt dışındaki her vatandaşımızı gönüllü elçimiz olarak görüyoruz
        AK Parti'li Sırakaya: Yurt dışındaki her vatandaşımızı gönüllü elçimiz olarak görüyoruz
        Edirne'de sanayi sitesindeki ağaçlık bölgede yangın
        Edirne'de sanayi sitesindeki ağaçlık bölgede yangın
        Kırkpınar'da başpehlivanlık güreşlerinde ilk tur tamamlandı
        Kırkpınar'da başpehlivanlık güreşlerinde ilk tur tamamlandı
        Kırkpınar´da 53 başpehlivan Er Meydanı'na çıkıyor
        Kırkpınar´da 53 başpehlivan Er Meydanı'na çıkıyor