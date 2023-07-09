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        Emniyetin er meydanında yoğun mesaisi sürüyor

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        Giriş: 09.07.2023 - 13:07
        Emniyetin er meydanında yoğun mesaisi sürüyor

        EDİRNE (AA) - 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde huzur ve güvenliğin sağlanması için emniyet ekipleri yoğun mesai harcıyor.

        Sarayiçi Er Meydanı'nda, 2 bin 187 polis vatandaşlara güvenli bir seyir zevki sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

        Kırkpınar dolayısıyla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'dan gelen polislerden görevli 61 ekip er meydanı içerisinde, tribünlerinde ve etkinlik alanlarında görev yapıyor.

        Polis ekipleri saha içinde zaman zaman yaşanan gerginliklere müdahale ederken, er meydanının dışında da güvenliği sağlıyor.

        Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar koordinasyonundaki ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

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