Kırkpınar sevdası yaşlılık ve engel tanımıyor

EDİRNE (AA) - EKİP - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Türkiye'nin birçok kentinden Edirne'ye gelen seyirciler arasında en çok dikkati çekenler yaşlı ve tekerlekli sandalyeli güreşseverler oluyor.

Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için sabahın erken saatinde tribündeki yerlerini alan güreşseverler giriş kapılarında uzun kuyruk oluşturdu. Yaşlılar bastonlarına yaslanarak, engelliler ise tekerlekli sandalyelerinden heyecanla pehlivanların mücadelesini izliyor.

Güreşleri izlemek için Kocaeli'den gelen 83 yaşındaki Nafiz Balık, AA muhabirine, güreşleri çok sevdiğini söyledi. Ayaklarından ameliyat olmasına rağmen yaklaşık 10 yıldır güreşleri izlemeye geldiğini ifade eden Balık, başpehlivanlık müsabakalarında çok heyecanlandığını kaydetti.

83 yaşındaki Yusuf Karabıyık Çengelci de yaklaşık 48 yıldır er meydanındaki güreşleri takip ettiğini dile getirdi. Bastonuyla er meydanının yolunu tuttuğunu belirten Çengelci, er meydanında yiğitlerin güreştiğini kaydetti.

Güreşlerin heyecan verici olduğunu vurgulayan Çengelci, "Devamlı çok büyük ilgi görüyor burası. Bu sene en kalabalık yıl." diye konuştu.

- Tekerlekli sandalyesiyle geldi

Kütahya'dan tekerlekli sandalyesiyle güreşleri izlemeye gelen 56 yaşındaki Sakin Demir ise güreşleri izlemenin ayrı bir duygu olduğunu söyledi.

Üç yıldır güreşleri izlemeye geldiğini belirten Demir, kendilerine ayrılan alanda güreşleri izleyeceğini anlattı.

75 yaşındaki Mehmet Kerim Üngör de 40 yıldır Kırkpınar'ı takip ettiğini dile getirdi. Baston yardımıyla yürüyen Ali Atik (62) de her yıl Antalya'dan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye geldiğini belirtti. Atik, 22 yıldır kente gelerek güreşleri izlediğini söyledi.