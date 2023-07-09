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        Edirne'de devrilen ağacın altında kalan 2 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 16:37
        Edirne'de devrilen ağacın altında kalan 2 kişi yaralandı

        EDİRNE (AA) - Edirne'de devrilen ağacın altında kalan 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin düzenlendiği Sarayiçi mevkisinde oturan vatandaşların üzerine kökünden kırılan kavak ağacı devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağacın altında kalarak yaralanan 2 kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından polis ekipleri alanı güvenlik şeridine aldı.

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