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        Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 09:20
        Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Babaeski ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekipler, belirlenen bölgelerde Afganistan, Irak ve Pakistan uyruklu 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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