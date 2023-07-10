Keşan'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

EDİRNE (AA) - Keşan'da çıkan yangında 1200 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Paşayiğit Mahallesi Çaybayır mevkiindeki buğday tarlasında yangın çıktı.

Yangın diğer tarlalara da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına uçak ve helikopterler de havadan destek verdi.

Yangında yaklaşık 1200 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Yangının yoğun çaba sonucu kısa sürede kontrol altına alındığını belirten Helvacıoğlu, "Çiftçilerimize geçmiş olsun diyor, bir daha böyle bir yangının yaşanmamasını diliyoruz. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.