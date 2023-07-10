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        TMO Genel Müdürü Güldal, ofisin yeni alım noktasını ziyaret etti

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 17:14
        TMO Genel Müdürü Güldal, ofisin yeni alım noktasını ziyaret etti

        EDİRNE (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcıları Aydoğan Akıncı ve Adem Ayaz ile ofisin Edirne'de yeni açtığı hububat alım noktasını ziyaret etti.

        AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'ye gelen Güldal, Akıncı ve Ayaz ile birlikte TMO Edirne Başmüdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Daha sonra İl Başkanı Belgin İba'nın geçen hafta duyurduğu yeni hububat alım noktasını ziyaret eden Güldal, yetkililerden bilgi aldı.

        Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun yanındaki alım noktasının günde bin ton ürün alımı yapacağı belirtildi.

        Geçtiğimiz hafta ofise ürünlerini getiren üreticilerle bir araya gelerek sorunlarını dinleyen İba, hububat alımını hızlandırmak için yeni alım noktası açılacağını duyurmuştu.

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