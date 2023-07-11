TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi sorumlu olduğu bölgelerde kaldırım düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Karadeniz Mahallesi'nde başlatılan çalışmaları yerinde inceledi, çalışanlardan bilgi aldı.

Uzunlar, mahallede yol genişletme ve kaldırım düzenlemelerinin devam ettiğini ve çalışmaları kısa sürede bitirmek istediklerini belirtti.

- NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörü Yavuz Selim Kurt, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Kurt ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.