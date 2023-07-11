Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Antalyalı pehlivanlar ön plana çıktı

EDİRNE (AA) - 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl en çok madalya Antalya'ya gitti.

Bu yıl Kırkpınar Er Meydanı'nda 2 bin 141 pehlivan güreşti, 14 farklı boyda 56 pehlivan kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Organizasyonda en çok madalyayı Antalyalı pehlivanlar elde etti.

Başpehlivanlık final müsabakasına çıkan Yusuf Can Zeybek ve İsmail Balaban'ın Antalyalı olması dikkati çekti.

Antalya'nın yağlı güreşe verdiği destek ve önem, başpehlivanlar dışında 15 pehlivanın da dereceye girmesiyle kendini gösterdi.

Madalya alan pehlivanların illere göre sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

Antalya (15), Balıkesir (7), İstanbul (6), Kocaeli (5), Muğla (3), Denizli (3), Bursa (3), Yalova (3), Ankara (3), Çanakkale (2), Edirne (1), Tokat (1), Kahramanmaraş (1), Çorum (1), Samsun (1) ve Zonguldak (1).