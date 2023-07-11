EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Fen Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, törende yaptığı konuşmada, Trakya Üniversitesinin kalite ve akreditasyon konusunda Türkiye’nin öncü üniversitelerinden olduğunu belirtti.

Öğrencilerin başarılarında vermiş oldukları destekten ötürü akademisyenlere, idari çalışanlara ve ailelere teşekkür eden Aydoğdu, "Aldığınız diplomalarla yeni bir hayata başlıyorsunuz. Dünya çok hızlı dönüşüyor. Sizler de bu dönüşen dünyada fark yaratmalısınız. Üreteceğiniz yeni değerlerle ülkemize hizmet edeceksiniz." diye konuştu.

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Zaim de mezun olan öğrencileriyle bugünden itibaren meslektaş olduklarını belirterek, öğrencilere kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Tören, öğrencilere diplomalarının verilmesi ve kep fırlatma seremonisi ile sona erdi.

- TÜ Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni

Trakya Üniversitesi (TÜ) Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversite'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Konservatuvarı Sanat, Eğitim ve Gösteri Merkezinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Mezuniyetin, öğrenci ve üniversite açısından bir ayrılık olmadığını ifade eden Zafer, üniversite olarak her zaman öğrencilerinin yanında olduklarını belirtti.

Tören öğrencilere diplomalarının verilmesi ve meslek andının okunmasıyla son buldu.