EDİRNE (AA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Karma Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) bölgenin gelişimi açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Sevgili, yaptığı açıklamada, İpsala Karma OSB ile ilgili hazırlanan tüm plan ve belgelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na gönderildiğini söyledi.

Plan ve belgelerin onaylanmasıyla İpsala Karma OSB'nin yatırım programı aşamasına geçileceğini belirten Sevgili, "İpsala Karma OSB bölgenin gelişimi açısından büyük öneme sahiptir. İpsala gümrüğüne yakın olması yatırımcı şirketlerin ilgisini çekmektedir. İpsala OSB'nin parselleri 5 ve 10 dönümlük parsellerden oluşacak olup farklı sektörlere hitap edecek. OSB’nin içerisinde meslek lisesi ve spor alanları planlanmıştır. İpsala ve çevre yerlere istihdam konusunda önemli katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

Sevgili, şirketlerden gelen taleplerin önümüzdeki aylarda değerlendirileceğini kaydetti.

- Modifiye festivali düzenlendi

Keşan'da modifiye festivali düzenlendi.

Keşan Belediyesi, Keşan Motorsporları Derneği ve Bendis AVM işbirliğinde düzenlenen "Keşan Motor Sporları Tuning Fest"e, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Bendis AVM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın İstek, Keşan Motor Sporları Derneği Başkanı Aykut Kocaman ve modifiyeseverler katıldı.

800'e yakın modifiyeli aracın yer aldığı festivalde düzenlenen güzellik ve desibel yarışmalarında dereceye girenlere kupa ve plaket verildi.

Helvacıoğlu, Keşan'da ilk kez bir modifiye festivali gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Trakya'nın en büyük modifiye festivaline ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Helvacıoğlu, "Türkiye’nin en temiz denizi Keşan’da, en unutulmaz tatlar Keşan’da, Trakya’nın en sosyal şenlikleri Keşan’da. Keşan Trakya’nın parlayan yıldızı. Önümüzdeki yıl düzenlenmesi halinde görevde kalırsam yeniden destek olmaya söz veriyorum. Bu festivalle Keşan tanıştı, devamı gelir. Merak etmeyin." diye konuştu.