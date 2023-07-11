EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Baynazoğlu, Fransa’da "Kültürlerarası İletişim" eğitimi verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fransa Savoie Mont-Blanc Üniversitesinde yaz okulu kapsamında verilen eğitimde 6 farklı ülkeden 10 katılımcı yer aldı.

Baynazoğlu, eğitim kapsamında Trakya Üniversitesi ve Edirne sunumu yaparak çeşitli temaslarda bulundu.

- TÜ'den pehlivanlara tebrik mesajı

Trakya Üniversitesi (TÜ), 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılan öğrenci ve mezunlarını yayımladığı mesajla tebrik etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrenci ve mezunu pehlivanlar, müsabakalar sonucunda elde ettiği başarılardan dolayı tebrik edildi.

Yüksek Lisans mezunu İsmail Balaban final müsabakasında Yusuf Can Zeybek'e mağlup olarak 2'inci olurken, Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi lisans öğrencilerinden deste büyük boyda mücadele eden Murat Gonca 1’inci, küçük orta küçük boyda mücadele eden Tuğberk Koç ise 3'üncü oldu.