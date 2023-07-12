Edirne'den kısa kısa Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer'i ziyaret etti.

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer'i ziyaret etti.

Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Irmak ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Bölgedeki sanayi, ticaret, turizm ve tarım faaliyetlerinin görüşüldüğü ziyarette Meclis Başkanı Ali Ercan ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

- İpsala Devlet Hastanesi Başhekimi Sungurlu'dan İpsala Ticaret Borsasına ziyaret

İpsala Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Sungurlu, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer'i ziyaret etti.

Sezer, ziyaret dolayısıyla Sungurlu'ya teşekkür etti.

İpsala Devlet Hastanesi ve sağlık alanındaki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Meclis Başkanı Ali Ercan ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.