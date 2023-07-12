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        Edirne'de iş merkezinin 5'inci katından düşen avukat öldü

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 11:08
        Edirne'de iş merkezinin 5'inci katından düşen avukat öldü

        EDİRNE (AA) - Edirne'de bir iş merkezinin 5'inci katındaki pencereden düşen avukat hayatını kaybetti.

        Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Caddesi'ndeki bir iş merkezinin 5'inci katındaki pencereden zemine düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, avukat Ünal Eral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Eral'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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