EDİRNE (AA) - Anadolu Basın Birliği (ABB) Edirne temsilciliğine Selahattin Pınar getirildi.

Pınar, AA muhabirine, kendisini bu göreve layık gören herkese çok teşekkür etti.

Tarih ve kültür kenti Edirne'de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Pınar, "Anadolu Basın Birliği Edirne Temsilciliği görevine getirildim. Bundan sonra da çok çalışarak kentimize yakışır hizmetler yapmaya devam edeceğiz. "dedi.

Anadolu Basın Birliği’nin (ABB) basınını güçlendirmek ve yaşatmak amacıyla kurulduğunu hatırlatan Pınar, bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.