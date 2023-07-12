EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından “Bilim Okuryazarlığı Poster Bilim Şenliği” düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, tıp fakültesi 5. sınıf öğrencileri tarafından bilim okuryazarlığı dersi kapsamında 45 gruptan 338 öğrencinin ortak çalışmasıyla 52 poster hazırlanarak Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle sergilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata, şenliğin, öğrencilerine makale yazımı, bir bilimsel makalenin değerlendirilmesi ve nasıl bilimsel çalışma yapılması gerektiği konularında verdikleri 5 yıl süren eğitim sonucunda gerçekleştiğini belirtti.

Öğrencilerin gruplar halinde danışman öğretim üyelerinden her ay 2 saat ders aldıklarını aktaran Akata, "Bu hem öğrenciler açısından hem de öğretim üyeleri açısından çok özverili bir çalışma. Verilen emeğin meyvelerini bugün topluyorlar. Bilim şenliğinde emeği geçen tüm öğretim üyelerimizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, sürecin yönetiminde büyük katkı sağlayan, emek harcayan komisyonumuza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

- Keşan Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu'nda mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin mezuniyetle birlikte adım attıkları yeni hayatlarında başarılı olmalarını dileyerek "Üreteceğiniz yeni değerlerle ülkemize hizmet edeceksiniz. Bugün sizler için yeni bir başlangıç. Yolunuz, bahtınız açık olsun." ifadelerini kullandı.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kök de öğrencilerin sanayi ve hizmet sektörüne verecekleri katkılarla, Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacaklarından şüphe duymadığını belirtti.

Yüksekokul birincisi Zehra Kocagöz de her zaman çalışıp geleceğe umutla bakarak sonraki kuşaklara örnek olacaklarını ifade etti.

Tören, mezun öğrencilere plaket ve mezuniyet belgelerinin verilmesi ve kep atma seremonisi ile sona erdi.

- Fen bilimleri öğretmenlerine yönelik seminer verildi.

Edirne'de fen bilimleri öğretmenlerine yönelik seminer düzenlendi.

Trakya Üniversitesi ve Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 30 saatlik seminerde, öğretmenlere, üniversitenin öğretim üyeleri tarafından fen öğretiminde yenilikçi öğretim yöntem ve yaklaşımlarla ilgili teorik ve pratik bilgiler verildi.

Seminer sonunda öğretmenlere katılım sertifikası verildi.