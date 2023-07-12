Edirne'den kısa kısa Trakya Üniversitesinde öğrenim gören başpehlivanlar, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na yağlı güreşe verdiği destekten dolayı temsili altın kemer hediye etti.

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde öğrenim gören başpehlivanlar, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na yağlı güreşe verdiği destekten dolayı temsili altın kemer hediye etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, akademik hayatlarını Trakya Üniversitesinde sürdüren başpehlivanlar Nedim Gürel, Semih Turgut ve Tanju Gemici, Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Başpehlivanlar, Tabakoğlu'na yağlı güreşe verdiği destekten dolayı teşekkür ederek temsili altın kemer hediye etti.

Tabakoğlu da hediye için teşekkür ederek yağlı güreşe destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Ziyarette, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu MHK Sekreteri Metin Şenel de yer aldı.

-Arda Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni

Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezinde düzenlenen tören, konservatuar öğrencilerinin müzik dinletisi ile başladı.

Törende konuşan Arda Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yeşim Yeşiloğlu, bu yıl 144 öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığını belirtti.

Öğrencilere meslek hayatlarında başarılar dileyen Yeşiloğlu, mezun olan her öğrenci için ayrı bir gurur yaşadıklarını ifade etti.

Tören, mezun öğrencilere plaket ve mezuniyet belgelerinin verilmesiyle son buldu.