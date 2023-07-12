EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Erikli sahilinde yol yapım ve onarım çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, Erikli sahiline su getirme projesi kapsamında bozulan yolların yapımına başlandığını belirtti.

Çalışmalar kapsamında Yalı Caddesi'nde asfalt kırımı, Yaşam Caddesi'nde kilit taş çalışmaları ve Kumcular Sokak'ta asfalt serimi yapıldığını aktaran Helvacıoğlu, "Saros'umuzun incisi Erikli'mizde daha güvenli ve rahat bir ulaşım ağı oluşturmak, hem misafirlerimizin hem de hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırmak için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

- Atatürk Anıtının yapım çalışmaları sürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kent meydanında yer alması planlanan Atatürk Anıtı'nın Keşan'ın simgesi olacağını belirtti.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk Anıtı'yla ilgili son hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği bu vatana en iyi şekilde hizmet etmek adına çalışmalarını sürdürürken, Keşan'da onun hatırasını her daim canlı tutacak anıt oluşturmak için planlamalarına devam ettiklerini aktaran Helvacıoğlu, "Kent Meydanı projemiz içerisinde yer alan tören alanımızdaki Atatürk Anıtımız, çevre düzenlemeleri ile Milli Mücadelemizi ve Cumhuriyetimizin kuruluşunu betimleyen rölyefleriyle birlikte Keşan'ımızın simgesi haline gelecek." ifadelerini kullandı.