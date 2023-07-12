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        Edirne'de 16 Temmuz'da yapılacak 8. Uluslararası Edirne Maratonu'nda 923 atlet koşacak

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 15:22
        Edirne'de 16 Temmuz'da yapılacak 8. Uluslararası Edirne Maratonu'nda 923 atlet koşacak

        EDİRNE (AA) - Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 16 Temmuz Pazar yapılması planlanan 8. Uluslararası Edirne Maratonu'na 150'si yabancı 923 atletin katılacağını söyledi.

        Akdağ, Selimiye Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir maraton düzenlemek için çalıştıklarını belirterek, sporculara verilecek kitlerin 15 Temmuz'da Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Anıtı'nda dağıtılacağını ifade etti.

        Sporcuların Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda konaklayacağını hatırlatan Akdağ, etkinlik alanına ulaşımın Edirne Belediyesi tarafından sağlanacağını dile getirdi.

        Maraton güzergahındaki yolların 2 saat süreyle trafiğe kapalı olacağını vurgulayan Akdağ, "Maratona 923 sporcu katılacak. 16 Temmuz'da 08.00 ile 11.00 saatleri arası maraton güzergahı ve bağlantı yolları trafiğe kapalı olacak. İnşallah bu organizasyonu şehrimize, ülkemize ve Cumhuriyet'imize yakışır bir şekilde yapacağız." diye konuştu.

        Akdağ, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bitiş noktasında tüm sporculara Türk bayrağı dağıtılacağını sözlerine ekledi.

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