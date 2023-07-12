AK Parti Edirne İl Başkanı İba, taksi durağı ziyaretlerini sürdürüyor

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, taksi durağı ziyaretlerine devam ediyor.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, taksi durağı ziyaretlerine 10 Temmuz Taksiciler Günü’nde de devam eden İba, Çiçek, Meriç, Çınaraltı ve Huzur Taksi duraklarında esnafla bir araya geldi.

Esnafın talep ve isteklerini dinleyen İba, 10 Temmuz Taksiciler Gününü kutladı.

Edirne’nin yollarından şikayetçi olan şoförlerin beklentilerini dinleyen İba, "Edirne'nin yollarını en iyi şoförler bilir dedik. Dertlerini, sıkıntılarını, beklentilerini, taleplerini tek tek not aldık. Hak ettiğimiz Edirne çok yakında." ifadelerini kullandı.

İba, Edirne’nin eksik ve ihtiyaçlarının belirlenmesi için her bir vatandaşla görüşeceklerini, sokağın sesine kulak vermeye devam edeceklerini kaydetti.