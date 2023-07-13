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        Edirne'de asayiş

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 11:59
        Edirne'de asayiş

        EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri B.S'nin kullandığı otomobili şehir merkezinde durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramda 47 şişe kaçak içki ele geçirildi.

        - Evden hırsızlık

        Edirne'de bir evden beyaz eşya çalındı.

        Alınan bilgiye göre, M.D'nin Şükrüpaşa Mahallesindeki evinin bodrumundan henüz kimliği belirlenmeyen kişi veya kişilerce 30 bin lira değerinde beyaz eşya çalındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        - Bisiklet hırsızlığı

        Edirne'de park halinde bırakılan bisiklet çalındı.

        O.T'nin Şükrüpaşa Mahallesinde park halinde bıraktığı bisiklet henüz kimliği belirlenmeyen kişi veya kişilerce çalındı.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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