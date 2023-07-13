Edirne'de yüksekten düşerek hayatını kaybeden avukat son yolculuğuna uğurlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir iş merkezinin 5'inci katındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden avukat için cenaze töreni düzenlendi.

Avukat Ünal Eral'ın cenazesi ilk olarak Edirne Adliyesine getirildi.

Burada gerçekleştirilen törende Eral için dua edildi ve helallik istendi.

Adliye önündeki törende konuşan Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Eral'ı ebediyete uğurlamanın üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi.

Eral'ın 30 yıllık baro mensubu, eski savcı ve iyi bir hukukçu olduğunu belirten Karakoç, "Trajik bir ölüm. Her ölüm erkendir ama ağabeyimizin ölümü daha da erken oldu ve bize çok üzdü.İlk bulgular ölümün maalesef yanlış tasarlanan, yanlış planlanan bir pencere sebebiyle meydana geldiğini doğruluyor. O anlamda akıllarda başka bir tereddüt varsa buradan açıkça söylemek isterim ki yok. Ağabeyimiz elim bir kaza sonucu ebediyete uğurladık." dedi.

Edirne Barosu olarak sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Karakoç, binada görev yapan başka meslektaşlarının da olduğunu dile getirdi.

Eral'ın cenazesi Adliye Sarayı'ndaki törenin ardından Mevlana Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan namazının ardından Eral'ın cenazesi Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.